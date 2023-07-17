Volkswagen не стал признавать долги перед ГАЗом

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Немецкий автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft, который покинул российский рынок, не признал исковые требования Горьковского автозавода на сумму 28,4 млрд рублей.
Данная сумма является компенсацией за срыв поставок дизельных двигателей для контрактной сборки машин Volkswagen и Skoda, которая должна была производиться на заводе в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсантъ».
В руководстве ГАЗа посчитали, что экс-партнер нарушил ряд обязательств.
В число исковых требований вошли 20,7 млрд рублей упущенной выгоды, 2,4 млрд рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 млрд рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода за неосуществление поставок. Также планируется взыскать 40 тысяч евро за непоставленную тару.
Автоконцерн отказался от сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде после начала СВО.
Ранее сообщалось, что многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.
Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года.
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В руководстве ГАЗа посчитали, что экс-партнер нарушил ряд обязательств.
Автоконцерн отказался от сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде после начала СВО.
Ранее сообщалось, что многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.
Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года.
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Мария Фирсова