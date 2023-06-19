Володин: более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022, уже вернулись

Фото: kremlin.ru
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём тг-канале заявил, что половина россиян, покинувших страну в феврале 2022 года, вернулась, и этот процесс продолжается
Вячеслав Володин написал в своём тг-канале, что «чужбина Родиной не станет». По его мнению, многие россияне вернулись, потому что поняли, что дом там, где близкие и родной язык, а кто-то вернулся из-за комфорта, признав, что мало государств, которые могут предоставить подобные условия, как в России.
Также Володин утверждает, что на некоторых вернувшихся повлияла русофобская политика некоторых государств.
«Для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением Президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря. По образцу США, где 80 лет назад за колючую проволоку помещали всех без исключения японцев»,- пишет Володин в своём тг-канале.
Вячеслав Володин призывает россиян задуматься, «куда они поехали, что нашли и что их ждёт».
Спикер Государственной думы предупредил, что сегодня есть возможность вернуться, «завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть».
Ранее Вячеслав Володин заявил, что доллар становится токсичным. По словам Вячеслава Володина, нынешний президент США Байден, как и его предшественники, вынужден повышать потолок американского госдолга. Со времен Второй мировой войны это решение принималось более 100 раз. Спикер Госдумы РФ считает, что такое положение дел несёт в себе большие риски, из-за чего многие государства переходят на расчёты в национальных валютах. Доллар становится токсичным.
Также Володин утверждает, что на некоторых вернувшихся повлияла русофобская политика некоторых государств.
Вячеслав Володин призывает россиян задуматься, «куда они поехали, что нашли и что их ждёт».
Спикер Государственной думы предупредил, что сегодня есть возможность вернуться, «завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть».
Ранее Вячеслав Володин заявил, что доллар становится токсичным. По словам Вячеслава Володина, нынешний президент США Байден, как и его предшественники, вынужден повышать потолок американского госдолга. Со времен Второй мировой войны это решение принималось более 100 раз. Спикер Госдумы РФ считает, что такое положение дел несёт в себе большие риски, из-за чего многие государства переходят на расчёты в национальных валютах. Доллар становится токсичным.
Мария Фирсова