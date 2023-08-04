Володин: депутаты будут использовать отечественные автомобили

Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теперь депутаты будут ездить на автомобилях российского автопрома.
По его словам, обсуждение этого вопроса произошло с руководителями фракций Государственной думы.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин считает, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома.
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«Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его», - сказал Володин.
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Элина Позднякова