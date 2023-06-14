Володин: Информация о ранении Делимханова – вброс

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«Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, с Адамом все в порядке. Просто эта информация - вброс, не более чем. Кто-то хотел, наверное, себя таким образом реализовать, но это бессовестный поступок», - прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что с раненым в зоне СВО Адамом Делимхановым только что общался Вячеслав Володин. По информации депутата, Делимханов «жив и здоров».
Ранее «Радио 1» сообщало, как посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва поддержала заявку Каира о вступлении в БРИКС.