Володин напомнил уехавшим россиянам, что их не ждут с «распростертыми объятиями»

Фото: сайт Кремля
Россияне, которые покинули Россию, но решили вернуться назад, должны понимать, что их не ждут обратно с распростертыми объятиями.
Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он напомнил про россиян, которые уехали в Израиль и получили там гражданство, но сейчас захотели вернуться назад, «отказавшись от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».
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«Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», - объяснил своё мнение Вячеслав Володин.
«Родина у нас одна - Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях», - подытожил председатель Госдумы Володин.Также Володин привел в пример слова режиссера Никиты Михалкова, ранее заявившего, что не намерен работать с релокантами. Парламентарий солидарен с Михалковым в этом вопросе.
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Мария Фирсова