Володин обещает релокантам Магадан после их возвращения на родину

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрекает незавидное будущее релокантам, занимавшимся дискредитацией РФ и ВС РФ в связи с СВО.
«Те, кто радовался выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. Если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен. Должно быть понимание», - сообщил Вячеслав Володин на заседании Госдумы во вторник.Спикер Госдумы подверг критике российских звезд и бизнесменов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года. Теперь они пытаются вернуться в РФ из Израиля в связи с боевыми действиями.
«Пускай там сидят. И раз уж они выбор свой сделали, пусть надевают форму и идут защищать ту страну, которую они выбрали для себя Родиной. Пусть покажут, как они её любят», - резюмировал Вячеслав Володин.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету ГД проанализировать, кто из госслужащих пытался покинуть Россию 24 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил просьбу председателю комитета Госдумы по безопасности о том, что следует проанализировать информацию о тех лицах, которые пытались покинуть Россию.
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Мария Фирсова