Володин проанализировал мятеж 24 июня

Фото: сайт Кремля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что 23-24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации общества вокруг президента
Вячеслав Володин отметил, что армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества.
По мнению Володина, именно эта ситуация продемонстрировала, насколько высок авторитет президента Путина среди гражданского общества и военнослужащих.
Читайте также:
Володин распорядился проверить тех, кто уехал из России на фоне попытки мятежа
Володин: более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022, уже вернулись
Володин: Страны ЕС воюют против России
По мнению Володина, именно эта ситуация продемонстрировала, насколько высок авторитет президента Путина среди гражданского общества и военнослужащих.
«Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость. Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим ещё больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В заключении Володин отметил, что, если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не случилось бы революции и развала СССР.
Читайте также:
Володин распорядился проверить тех, кто уехал из России на фоне попытки мятежа
Володин: более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022, уже вернулись
Володин: Страны ЕС воюют против России
Мария Фирсова