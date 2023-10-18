Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», — написал Володин.По словам председателя ГД, депутаты обсудили данную инициативу с членами Совета Государственной думы в приоритетном порядке. Все участники обсуждения пришли к выводу, что эта инициатива может привести к опасным последствиям. Он также заверил, что родители детей думают также, ведь доверить своего ребенка можно только людям с идеально репутацией.
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