Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Главного управления ФССП России по региону Андрей Тагаев подписали соглашение и обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.