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Володин заявил о необходимости воспитания у мальчиков готовности стать отцом и мужем

Володин: нужно со школы воспитывать в мальчиках готовность стать отцами
18 октября 2023, 14:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в мальчиках со школы нужно начинать воспитывать готовность заводить семьи.

«Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине», - сказал он на пленарном заседании.

По его словам, в настоящее время молодые люди не стремятся создавать семью, а заводят животных. А после 40, по словам Володина, семью создавать уже сложно. Мужчины не готовы брать на себя подобные обязательства. Таким образом, спикер Госдумы считает, что комитет ГД должен заняться данным вопросом.


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#госдума
#рф
#володин
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В Башкирии неизвестные спилили православный крест
18 октября 2023, 15:14

Фото: istockphotoKalawin

Крест был установлен в честь погибших священников.
Baza пишет, что крест высотой около 5 м на скале Павловского водохранилища установили в 2011 году. Проект был частным. Крест и площадку установила семья местных жителей, согласовав детали с администрацией. 

Недавно крест спилили неизвестные. Последний раз целым крест видели в конце сентября. Площадка, где он стоял, малолюдна. Добраться к нему можно только через воду или тропинками через лес, поэтому вандалы остались незамеченными.

В местных пабликах пишут, что крест могли спилить некие «башкирские националисты», которые нетерпимо относятся к другим религиям и народам. 

В деле разбирается полиция, следователи уже удалось собрали несколько улик.

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#полиция
#башкирия
#чп
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Российская дочерняя компания Google признана банкротом
18 октября 2023, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию американской корпорации Google, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, только за последний год чистый убыток ООО «Гугл» составил 10,2 млрд рублей. Общая задолженность — 53,6 млрд рублей.

Отмечается, что требования к компании предъявили более тысячи российских юридических лиц. Основная причина жалоб — неоказание услуг по размещению рекламы. При этом, основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Компания начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая прошлого года. В «Гугл», что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств».

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#компании
#банкротство
#google
#суд
#реклама
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«Божий промысел»: Патриарх Кирилл высказался о причине появления у СССР ядерного оружия
Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие в СССР появилось по Божьему промыслу
18 октября 2023, 14:51

РИА Новости / Григорий Сысоев

Ядерное оружие у Советского союза появилось по Божьему промыслу в обители Серафима Саровского. С таким заявлением выступил глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения орденом преподобного Сергия Радонежского I степени главы ядерного центра в Сарове Радия Илькаева. Информацию сообщает ТАСС.
Патриарх Кирилл заявил, что благодаря созданному ядерному вооружению Россия теперь может рассчитывать на безопасность.

«Если бы не работа Курчатова [создателя советской атомной бомбы - прим.ред.], Радия Илькаева, то трудно сказать существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского» — заявил патриарх.
Он также напомнил, что мы все должны хранить в памяти подвиг ученых, которые спасли Россию.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду, 18 октября, приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#оружие
#безопасность
#рпц
#патриарх кирилл
#ядерное оружие
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Автоэксперт Шапарин перечислил признаки провокации на взятку со стороны гаишника
18 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Сотрудники ГИБДД, желающие спровоцировать нарушителя на дачу взятки, приглашают сесть в свою машину и применяют различные психологические приёмы.
Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
 
«У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но все они оказывают психологическое нагнетание ситуации. Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы, чтобы составить протокол, и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится. Чаще всего речь идет о так называемых «лишенческих» статьях — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу», —рассказывает Антон Шапарин.
Психологическим давлением автоинспекторы хотят добиться быстрых действий от водителя. Чтобы человек не сверялся с законодательством, не звонил юристам. Также сотрудники ГИБДД могут провоцировать нарушителя на взятку, чтобы потом привлечь его по уголовной статье.
 
Камеры, которые установлены в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от таких автоинспекторов, сказал Шапарин. Камеры могут быть инструментом в борьбе с коррупцией только в том случае, если запись будет дублироваться на сторонние серверы, и просматреть их смогут сотрудники других подразделений.

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#гибдд
#чп
#водители
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В Подмосковье с 1 января будет единая организация техобслуживания газа
18 октября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С начала 2024 года для улучшения качества и безопасности жизни жителей регионов техобслуживание газового оборудования в Подмосковье будет осуществлять только АО «Мособлгаз». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Такое нововведение позволит усилить контроль за газовой безопасностью.

«<…> Если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь - безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии. Чтобы максимально защитить жителей МКД, мы приняли решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору – компании «Мособлгаз». С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Он также отметил, что сейчас первоочередной задачей является донести информацию о этом до жителей через управляющие компании.

Стоит отметить, что 25 декабря на сайте «Мособлгаза» появиться уже утвержденный график работы техобслуживания газового оборудования в МКД. Жителей Подмосковья будут заранее информировать о проведении осмотра газового оборудования.

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#подмосковье
#губернатор
#проверки
#безопасность
#мособлгаз
#контроль
#андрей воробьёв
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Бочкарёв: В Москве решена проблема более 600 долгостроев
18 октября 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/unkas_photo

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что за последние 12 лет удалось решить проблему 655 объектов, которые считались долгостроем.
«Введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены», — приводит utro.ru слова Бочкарёва.

Работы по 204 стройкам, при этом, продолжается.

А глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Востратенко заявил о том, что за весь период этого года в столице было выдано разрешение на строительство 494 капитальных объектов.

«По программе реновации с начала года стартовало строительство 94 новостроек. Жилой фонд столицы пополнят почти 32 тыс. квартир площадью 2 млн кв. метров. На дома по реновации приходится 49% от всего объёма разрешений на строительство жилья в Москве», – приводят argumenti.ru слова Востратенко.

Ранее в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию сообщили, что дольщики ЖК «Шепчинки» в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей.

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#строительство
#дольщики
#дом
#москва
#долгострой
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Москвичка торговала детьми: роль украинского врача и откуда у многодетной матери три дома
Мать 15 детей из Москвы задержана за торговлю людьми вместе с сообщницей
18 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Многодетная мать из Москвы стала фигуранткой уголовного дела. Родительницу подозревают в торговле детьми и вскоре суд изберет женщине меру пресечения. Редакция «Радио 1» расскажет, как семья из Новокосино привлекала к себе внимание правоохранительных органов, кто стал сообщником москвички, и почему по версии следствия, женщина не родила, а купила детей.

Москвичка покупала детей


47-летняя Юлия Логинова из Москвы имеет на воспитании 15 детей. О женщине неоднократно писали в местных газетах, приглашали на мероприятия, посвященные многодетным семьям. Из СМИ известно, что девушка была отличницей в школе, затем имела успехи в вузе. Однако Логинова предпочла карьере личную жизнь и уже на пятом курсе была матерью троих сыновей. В феврале 2008 года женщина взяла на воспитание 3-летнего ребенка. В 2012 году в местных изданиях вышла статья, посвященная Логиновой и ее материнству. На тот момент у женщины уже было девять детей. Со временем количество детей, воспитывающихся многодетной матерью, достигло 15. Женщина утверждала, что пятеро детей ее родные, однако вскрывшийся в последствии факт доказывал, что родить сама женщина не могла.

Многодетная москвичка торговала детьми


Правоохранительные органы обратили внимание на семью Логиновой после того, как в крови одного из детей были обнаружены запрещенные вещества. Ребенок поступил в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Оказалось, что мать давала ему препараты, принимать которые недопустимо при его заболевании. По этому факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В результате расследования выяснилось, что в 2010 году Логинова перенесла операцию по удалению матки, что не могло позволить ей стать биологической матерью в дальнейшем. Женщина заявила, что воспользовалась услугами суррогатных матерей, поэтому хотела этот факт скрыть. Москвичке предъявлено обвинение по статье о торговле детьми. 
 

Следователи нашли женщину, продавшую детей 


Суррогатной матерью, которая выносила и родила девочку в 2015 году стала уроженка Узбекистана 31-летняя Фируза. Через год женщина вновь родила и продала ребенка Логиновой. В настоящее время сумма, за которую дети были переданы москвичке выясняются. В документах на детей Логинова была записана матерью, в графе отец стоял прочерк.

В деле по факту продажи детей фигурирует еще одна многодетная мать. Подельница Логиновой — руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подозреваемая также имеет на воспитании 15 детей. Женщины, которые впоследствии продали своих детей, приходили за помощью в женский приют. Руководительница организации вступала с ними в сговор, затем передавала новорожденных детей Логиновой, которая оформляла их как своих.  

В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми
В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми

По информации портала Shot, были установлены имена еще двух женщин, которые отдали за некоторую сумму своих новорожденных детей Логиновой. Некая Марина родила и передала москвичке мальчика в 2018 году, Зухра в 2019 году продала новорожденную девочку.

У подозреваемой в торговле детьми есть две квартиры и дом


В собственности многодетной матери Юлии Логиновой числятся две квартиры и загородный дом. Об этом сообщает издание  kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следственных органов имеются основания полагать, что в отношении некоторых детей могли быть совершены противоправные действия. В настоящее время утверждать, что женщина «покупала» детей из меркантильных соображений нельзя, эта версия будет проверяться следствием.

Украинский врач в деле о торговле российскими детьми


По информации издания «МК», ребенка, в крови которого был найден запрещенный препарат, суррогатная мать вынашивала на Украине. По словам Логиновой, она обратилась с деликатным вопросом в клинику суррогатного материнства на Украине. Однако никаких подтверждающих документов москвичка предоставить не смогла. По ее словам, все бумаги были отданы юристу клиники, и у нее ничего не осталось. Москвичка назвала данные врача из Украины и заявила, что именно она сопровождала весь медицинский процесс и наблюдала за женщинами во время вынашивания плода.

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#воспитание
#препараты
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Недоразвитость, кома, смерть: специалисты раскрыли, что происходит с детьми-веганами
В России призвали лишать родительских прав за вегетарианство детей
18 октября 2023, 13:37

Фото: IStock/Marija Stepanovic

В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних, соответствующий документ уже направили в Госдуму. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она рассказала «Радио 1», что такое питание нередко приводит к тяжелым заболеваниям и смерти детей.
Напомним, в Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Как рассказала детский омбудсмен, выявить подобные случаи несложно, – как правило, о вегетарианстве ребёнка знают родственники, одноклассники или учителя. Предполагается, что они будут сначала наставлять родителей, а в случае бездействия – обращаться в соответствующие органы. 
«Никто не говорит, что нужно залезать в каждый дом, в каждый холодильник. Как правило, если ребёнка держат на сыроедении, о таких случаях известно: дети, которые ходят в детский сад, школу, сами об этом рассказывают, учителя могут замечать, что ребёнок отказывается от мяса или молока. Цель инициативы – не наказать кого-то, а установить эти ориентиры, эти нормы, рамки, в пределах которых находится детская безопасность, потому что речь идёт о жизни и смерти наших детей», — сказала Ирина Волынец.
Собеседница подчеркнула, что об уголовной ответственности речь не ведётся. Задача закона – направить родителей и показать, что сыроедение, веганство или вегетарианство негативно сказывается на здоровье малыша.
«Наличие такого закона поставит мозги на место многим, кто сомневается. Лишение родительских прав – это самая крайняя мера. Родителей можно сначала взять под наблюдение, наставить, объяснить им. Затем можно провести обследование ребёнка, показать, что выявлен дефицит важнейших элементов в организме. Вряд ли после проведения обследования родители будут продолжать в том же духе, но если будут, то здесь уже надо рассматривать их родительскую состоятельность», — добавила омбудсмен.
Специалисты также поддержали инициативу. По словам диетологов, растительный белок не может полностью дать растущему организму все необходимые элементы. При таком питании у ребёнка могут возникнуть тяжёлые заболевания.
«В растительном белке не хватает определённых клеточек, кирпичиков для того, чтобы организм ребёнка правильно строился. Очень много исследований было проведено относительно детей-вегетарианцев, и они показывают, что такое питание вызывает анемичное состояние, недоразвитость ребёнка, оно оказывает влияние на нервную систему, на костные ткани, на весь организм ребёнка, снижаются умственные способности и так далее», — отметила тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук.
По словам эксперта, вегетарианский образ жизни нередко доводил людей до комы и потери сознания.

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#питание
#мясо
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Путин заявил о патрулировании Черного моря самолетами с «Кинжалами»
18 октября 2023, 13:21

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин объявил, что над Черным морем теперь будет регулярное патрулирование самолетами Воздушно-космических сил РФ. Патрулирующие самолеты будут оснащены системой «Кинжал». Информацию сообщает ТАСС.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал глава государства.
Президент также напомнил, что комплексы «Кинжал» обладают дальностью свыше тысячи километров со скоростью 9 Махов. Российский лидер заявил, что это решение не является угрозой. Он также предупредил, что РФ будет наблюдать за ситуацией на Средиземном море.

Путин также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты на фоне тяжелой ситуации на Ближнем Востоке все сильнее втягиваются в конфликт на Украине.

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