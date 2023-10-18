Володин заявил о необходимости воспитания у мальчиков готовности стать отцом и мужем

Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в мальчиках со школы нужно начинать воспитывать готовность заводить семьи.
«Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине», - сказал он на пленарном заседании.
По его словам, в настоящее время молодые люди не стремятся создавать семью, а заводят животных. А после 40, по словам Володина, семью создавать уже сложно. Мужчины не готовы брать на себя подобные обязательства. Таким образом, спикер Госдумы считает, что комитет ГД должен заняться данным вопросом.
Читайте также:
Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями
Володин: Госдума рассмотрит отмену договора о запрете ядерных испытаний 17 октября
Володин предсказал судьбу вернувшихся в РФ релокантов
Элина Позднякова