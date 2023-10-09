Волоколамская учительница стала Заслуженным работником образования Подмосковья

В этом году в Подмосковье в рамках подготовки к зиме закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых. На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящими составом регионального правительства и главами городских округов одной из тем стала готовность дорожных и транспортных служб к наступлению зимы.