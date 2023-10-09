Волоколамская учительница стала Заслуженным работником образования Подмосковья

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Учительница из Волоколамска Ирина Коршунова стала обладательницей почётного звания «Заслуженный работник образования Подмосковья». Лучших педагогов региона чествовали в Доме правительства Московской области.
Учитель биологии Гимназии №1 Волоколамска удостоена почётного звания за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие образования региона. Министр образования Московской области Илья Бронштейн лично поздравил Ирину Семёновну и передал награду.
Педагогический стаж работы Коршуновой превышает 35 лет. За это время она работала директором школы и замдиректора, руководила кафедрой естественных дисциплин гимназии.
На её счету немало побед, например, в заключительном этапе конкурса «Учитель года 2020». Она также вошла в «Топ-100 лучших учителей Подмосковья» в 2021 году. Но одна из главных наград – любовь учеников, которые с удовольствием посещают её уроки.
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Лора Луганская