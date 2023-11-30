Волоколамские дошкольники собирают рисунки, письма и посылки участникам СВО

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Воспитанники детсадов Волоколамского городского округа передадут участникам спецоперации рисунки, письма и посылки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В детских садах округа проходит акция «Тёплые ладошки». Ребята с родителями и воспитателями собирают гостинцы и вещи для военных, участвующих в СВО. Малыши пишут трогательные письма, рисуют открытки, помогают упаковывать сладкие посылки.
Она добавила, что на коробки детсадовцы наклеивают картинки с тёплыми, предновогодними пожеланиями.
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«Цель акции – получить частичку тепла от малышей нашего муниципалитета в преддверии Нового года и Рождества, чтобы воины знали, что чудо в нашей жизни есть, что мы ждем их живыми и невредимыми», – сказала начальник отдела дошкольного и дополнительного образования администрации Волоколамского городского округа Наталья Ермакова.
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Лора Луганская