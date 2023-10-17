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Волоколамские пенсионеры рассказали секрет долголетие

17 октября 2023, 17:19
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Пенсионеры из Волоколамска рассказали, что спорт и йога помогает им оставаться в прекрасной форме. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Волоколамск.
Более 40 лет своей жизни Николай и Вера Ялунины занимаются йогой, аэробикой и скандинавской ходьбой. Вечерние прогулки по 6 км для них самая обычная вещь.

«Утром и вечером я занимаюсь йогой и физическими нагрузками, делаю массаж при пробуждении и во время вечерней тренировки. Я стою на голове, делаю классические упражнения для разогревания мышц и по несколько асан из йоги. Набор поз может быть разным в зависимости от целей. Например, если мне нужно полечить спину – это будут одни упражнения, а если ноги – другие», - поделился Николай.


Стоит отметить, что в прошлом году зимой мужчина получил перелом тазобедренного сустава и руки,а также травму позвоночника. Благодаря упорству и ежедневным физическим нагрузкам Николай полностью восстановился после несчастного случая.

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#тренировки
#волоколамск
#спорт
#пенсионеры
#йога
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Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин
17 октября 2023, 18:31

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский каскадер и актер Николай Ващилин умер на 77-м году жизни.
Кино-Театр.Ру 17 октября сообщил о смерти Николая Ващилина. Причина смерти не сообщается. По данным портала, актёр умер ещё летом, но информация о его кончине распространилась только сейчас.

Николай Ващилин родился в 1947 году. Он был мастером спорта по самбо, побеждал на всесоюзных и городских соревнованиях.
 
На широком экране актёр появился в 1964 году. Он получил роль стражника в «Гамлете» со Иннокентием Смоктуновским. В качестве актера, каскадера и постановщика трюков участвовал в «ДАртаньяне и трёх мушкетерах», «Республике ШКИД», «Белом солнце пустыни», «Они сражались за Родину», а также «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее сообщалось, что Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

Напомним, о смерти Готгельфа 16 октября рассказали в пресс-службе Российского национального оркестра.

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#артист
#актёр
#новости
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Скрипач Ворона: «И только утешение — хорошо, что Готгельф был»
17 октября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/jorgeantonio

И. о. ректора ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, скрипач Валерий Ворона прокомментировал новость о смерти заслуженного артиста РФ, виолончелиста Александра Готгельфа и отметил, что это стало невосполнимой утратой для всех.
«Талантливейший музыкант, очень позитивный, его все обожали. И он всех любил. Он всегда был активный, живой, с молодым задором. Готгельф внёс огромный вклад в нашу культуру как концертмейстер ведущего российского оркестра. Такие люди на вес золота. Это большая потеря. Но в искусстве все невосполнимо и неповторимо. Второго такого не будет. И только утешение — хорошо, что Готгельф был», — поделился в беседе с NEWS.ru Ворона.

Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф. Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).

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#музыкант
#соболезнования
#артист
#рф
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Грету Тунберг задержали в центре Лондона во время акции экологистов
Reuters: Грету Тунберг задержали в центре Лондона во время акции экоактивистов
17 октября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг задержана лондонской полицией во время акции протеста. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что Тунберг принимала участие в акции против встречи руководителей нефтяных компаний под эгидой Форума энергетической разведки. По информации организаторов форума, его главная цель заключается в возможности обсуждения вопросов обеспечения мира ресурсами, которые можно получить экологическим способом.

Ранее сообщалось, что Шведский суд вновь назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф за неповиновение требованиям полиции во время протестной акции в июле этого года. Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.

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#суд
#штраф
#акция
#ук
#акции
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В Новосибирской области мать выгнала жить в подъезд сына-инвалида
17 октября 2023, 17:06

Фото: istockphoto/Apiwan Borrikonratchata

В городе Обь женщина выставила сына-инвалида из квартиры. Теперь мужчина ночует на лестничной клетке.
Жильцы дома на улице Железнодорожной говорят, что соседка издевается над взрослым сыном-инвалидом. В этот раз она его выгнала из дома. Теперь он ночует в подъезде. Соседи обращались в полицию с жалобами, но ситуация не изменилась.

«НГС» пишет, что мать их соседа — пенсионерка. Ей помогают Минсоцзащиты и волонтеры. При этом она ходит просить у людей милостыню и поёт песни по ночам. Также женщина якобы заявляла, что соседи её бьют.
 
По данным городской администрации, у мужчины нет российского гражданства, просрочен паспорт. В данный момент решают вопрос об обращении в консульство Казахстана, чтобы восстановить документы.

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В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом

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#родители
#дети
#семья
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В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом
17 октября 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Yelizaveta Tomashevska

Москвич решил выселить 93-летнюю пенсионерку из квартиры в Марьино. Она переехала в подъезд.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что о случившемся рассказали жители дома на Братиславской улице. По их словам, пенсионерку Валентину неделю назад выселил племянник Олег.
 
«Бабушка чистенькая, аккуратная. В свои 93 года в здравом уме и памяти. Соцзащита в курсе, но все делается для галочки и отчетности», —пишет одна из жительниц дома в общедомовом чате.
Пенсионерку отвозили в социальный центр, но там «бомжи и ужасные условия». Жильцы дома собирают пенсионерке деньги на адвокатов. Сейчас на время поселили женщину у себя.
 
Племянник выселил тётю в подъезд вместе с мебелью, одеждой и котом. По словам мужчины, он поступил по закону. По его словам, в квартиру 4 раза приходил наряд полиции, а выселение подтверждено главой соцобеспечения.

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#москва
#пенсионерка
#квартира
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Волоколамские учителя выиграли в муниципальном конкурсе
17 октября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Учителя из Волоколамска выиграли в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют».. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Стоит отметить, что в конкурсе приминали участие учителя со стажем менее трех лет.

Впервые за победу в муниципальном конкурсе наградили денежным грантом. Инициатором является Глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Его идею поддержал Совет депутатов.

Жюри оценивали педагогов по специально подготовленным ими урокам. Все учителя достаточно интересно подавали материал детям. По итогам первое место выиграла Елизавета Смирнова - учитель иностранного языка, второе место заняла учитель русского языка и литературы Любовь Шамарина. Третье место получила преподавательница математики Екатерина Губанова.

Кроме этого, победителей и призеров конкурса торжественно поздравили с победой первый замглавы Иван Абрамов и и.о. заместителя главы Марина Марнова.

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#учитель
#совет депутатов
#волоколамск
#педагог
#подмосковье
#конкурс
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Число услуг на подмосковном портале превысило 300
17 октября 2023, 16:38

Фото: Фотобанк МО

Число услуг на портале госуслуг Московской области выросло до 304. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С начала года в электронный вид перевели около 30 услуг и сервисов.
«Региональный портал отметил свой 11-й день рождения. За это время в цифре стало доступно более 300 услуг. В первую очередь в электронный вид переводятся социально значимые услуги. Ряд онлайн-услуг дорабатывают и обновляют, внедряют подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, чтобы стать пользователем регионального портала госуслуг, необходимо авторизоваться с помощью учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. 
 
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#госуслуги
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#подмосковье
#московская область
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В Волоколамске прошел масштабный инклюзивный проект
17 октября 2023, 16:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели форум «Эмоциональный код. Волонтёры», который был приурочен к к Международному дню Белой трости. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло 15 октября во дворце спорта.

В рамках проекта для участников организовали квест «вслепую» и выставку тактильных фигур.Также фойе спорткомплекса ​Новый ФОК с крытым каткомпроходила фотовыставка «Своими глазами».

Кроме этого, волонтерам из 20 округов Подмосковья вручили сертификаты о прохождении программы «Эмоциональный код».

Стоит отметить, что «Эмоциональный код. Волонтёры» - программа, благодаря которой волонтеры учатся   взаимодействию с инвалидами по зрению, а также слабовидящими людьми, проживающими в Московской области.

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#программа
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#фотовыставка
#волоколамск
#подмосковье
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За строительство тротуаров на региональных дорогах уже проголосовали 11 тыс жителей Подмосковья
17 октября 2023, 16:20

Фото: Фотобанк МО

За две недели более 11 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за строительство тротуаров на региональных дорогах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Один пользователь может предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на интерактивной карте. По итогам голосования тротуары, получившие самую большую поддержку от жителей области, включат в программу строительства на будущий год. 
 
Голосование на портале «Добродел» стартовало в начале октября. Оставить свой голос до 31 октября могут все желающие, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно по ссылке

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