Волоколамские пенсионеры рассказали секрет долголетие

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
«Утром и вечером я занимаюсь йогой и физическими нагрузками, делаю массаж при пробуждении и во время вечерней тренировки. Я стою на голове, делаю классические упражнения для разогревания мышц и по несколько асан из йоги. Набор поз может быть разным в зависимости от целей. Например, если мне нужно полечить спину – это будут одни упражнения, а если ноги – другие», - поделился Николай.
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