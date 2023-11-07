Волоколамские школьники поздравили бойцов СВО с праздником

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Школьники из Волоколамска поздравили бойцов СВО с Днём народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Волоколамские школьники ко Дню народного единства сделали флешмоб в поддержку участников Специальной военной операции.
Ребятам записали видеообращение бойцам, в котором о подвигах солдат на полях сражений, чтобы поддержать бойцов.
Кроме этого, школьники пожелали военнослужащим скорейшего возвращения домой.
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Ребятам записали видеообращение бойцам, в котором о подвигах солдат на полях сражений, чтобы поддержать бойцов.
«Ребята сами решили подготовить флешмоб, выбрали стихи, которые хотели зачитать нашим бойцам, чтобы ребята чувствовали поддержку из родного города, знали, что в них верят, любят и ждут дома! Хочется пожелать стойкости, силы духа, возвращаться живыми домой. И в этот праздник сказать, что в единстве – наша сила», – отметила советник директора по воспитанию Татьяна Кукушкина.
Кроме этого, школьники пожелали военнослужащим скорейшего возвращения домой.
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Мира Полтева