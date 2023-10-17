Волоколамские учителя выиграли в муниципальном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Впервые за победу в муниципальном конкурсе наградили денежным грантом. Инициатором является Глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Его идею поддержал Совет депутатов.
Кроме этого, победителей и призеров конкурса торжественно поздравили с победой первый замглавы Иван Абрамов и и.о. заместителя главы Марина Марнова.
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