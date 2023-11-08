Волоколамских рентгенологов поздравили с профессиональным праздником

Перед тем, как предпринять попытку встретиться с известным журналистом Александром Коцом, задержанный 28-летний Леонид Гутаров подбирал себе пистолет. На прошлой неделе его видели в оружейном магазине, где он тщательно знакомился с ассортиментом.