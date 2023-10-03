Волоколамцы присоединились к празднованию 35-летия со дня основания ОМОНа

Фото: Администрация Волоколамского городского округа
3 октября специальное подразделение – Отряд мобильный особого назначения отмечает – свой юбилей со дня образования.
Перед началом мероприятия на площади перед Домом культуры бойцы ОМОНа провели показательные выступления, продемонстрировав приёмы боя. Уже в фойе гостей встречала выставка картин «России верные сыны» из цикла «Они сражались за Родину» Образцового коллектива «Студия изобразительного искусства «Радуга», а также тематическая выставка «Мы вместе на все времена…».
Бойцов поздравил глава Волоколамского округа Михаил Сылка:
«В ОМОНе служат особые люди. Их отличают особая выучка, особая преданность избранному делу, особая готовность сделать всё для выполнения поставленной задачи. Желаю всем бойцам ОМОНа крепкого здоровья, побед, личного и семейного счастья!».К поздравлениям присоединились депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, председатель Совета депутатов Волоколамского округа Сергей Шорников, а также ветераны боевых действий и командиры отделений ОМОНа.
В торжественной обстановке бойцы ОМОНа были награждены медалями «За мужество и отвагу», «За боевые заслуги», «35 лет ОМОН».
Перед зрителями выступили московский семейный певческий дуэт Андрея и Алены Маликовых, солисты Татьяна Абраменкова и Владимир Лысов. Своими песнями порадовали гостей Александр Шукюров - ветеран ОМОН и Юрий Епихин - 4 рота Московский ОМОН.
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