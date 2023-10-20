Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО

фото: Волонтеры Подмосковья
Активисты «Волонтеров Подмосковья» запустили сайт, на котором открыли сбор пожертвований на нужды участников СВО. На поступающие средства волонтеры закупают необходимые товары и отправляют гумпомощью на Донбасс.
На сайте человек может самостоятельно выбрать на что конкретно пожертвовать деньги. На интернет-платформе в режиме реального времени отслеживается процесс поступления средств и сумму, которой не хватает для закрытия сбора.
Стоит отметить, что сейчас на сайте уже размещены несколько открытых сборов на коптеры, строительные инструменты и запчасти для грузовиков. Пожертвовать средства можно на конкретный сбор или на общий расчетный счет, с которого деньги будут распределены на самые горящие заявки самостоятельно.
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« Я думаю, что в таких ситуациях мы не должны с вами оставаться в стороне и любая посильная помощь она всегда важна. Сегодня запускается сайт помощь-героям.рф. На этот сайт будут привлечены и предприниматели, и все слои нашего населения, чтобы помогать подразделениям адресно. Можно видеть, что нужно, как собираются средства, все прозрачно. Поэтому, давайте делать добрые дела вместе, и всем рассказывать об этом, потому что чем больше мы помогаем, тем ближе мы приближаем свою победу», — поделилась активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.
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Мира Полтева