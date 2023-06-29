Волонтёры Московской области смогут рассчитывать на страхование жизни и здоровья

Закон принят на 59-ом заседании Думы

В ходе 59-го заседания Мособлдумой принят закон, согласно которому волонтёры при осуществлении деятельности на территории Подмосковья могут рассчитывать на поддержку за счёт средств бюджета Московской области.



Волонтеры могут оформит страхование жизни или здоровья, или возместить понесенные расходы на страхование своей жизни или здоровья. Сумма страхования устанавливается правительством региона.

Дана Игумнова