Радио1
Главная / Новости / Общество/ Волонтёры из Жуковского очистили от снега мемориалы Великой Отечественной войны

Волонтёры из Жуковского очистили от снега мемориалы Великой Отечественной войны

29 ноября 2023, 21:35
Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Студенческий волонтёрский отряд Авиационного техникума им. В. А. Казакова Жуковского очистил от снега памятник, мемориал и Вечный огонь в городе, посвящённые памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.

Отмечается, что чистка снега проходила в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» от Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Как передали в пресс-службе, участие в такой патриотической акции очень важно для студентов техникума, поскольку позволяет не только почтить память о героях Великой Отечественной войны, но и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Для ребят уборка снега на памятниках и мемориалах является символическим актом.

Читайте также:

Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»

В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек
#уборка
#память
#волонтёр
#студент
#история
Читайте нас в
Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»
29 ноября 2023, 21:18

Фото: Радио 1

Студент-волонтёр Авиационного техникума им. В. А. Казакова, Тимофей Салтаев стал добровольцем на форуме-выставке «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.
Уточняется, что Тимофей оказывал на мероприятии помощь, выполняя различные задачи, включая обеспечение порядка и безопасности, встречу гостей и сопровождение их к стендам. Ему также удалось пообщаться с различными людьми, включая представителей делового сообщества и специалистов из различных сфер деятельности.

На мероприятии Тимофей показал высокие профессионализм, ответственность и активное участие в организации и проведении выставки. В пресс-службе отметили непреходящий вклад молодого человека в обеспечение комфортной обстановки и безопасность на форуме.

Читайте также:

В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»

На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
#россия
#помощь
#выставки
#волонтёр
#студент
Читайте нас в
Путин назвал перспективное направление в российской науке
Путин заявил, что генетика – наиболее перспективное направление исследований
29 ноября 2023, 20:27

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Генетические исследования являются наиболее перспективным направлением в России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных.
По словам президента, отношение к генетике в России сильно поменялось. Учёные, которые будут иметь успех в этой области, будут лучшими и получат судьбоносные преимущества, подчеркнул Путин. 

Глава государства призвал внимательно относиться к области генетики, чтобы не пропустить важные моменты. 

Ранее президент в ходе Конгресса отметил, что Россия смогла слезть с технической иглы Запада, на которую страну подсадили в надежде, что слезть с неё практически невозможно. Однако российские учёные своим трудом разрушили все ожидания Запада.  

Читайте также:

Российская наука стремительно выходит из-под влияния Запада, заявил Путин

Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака

Российские учёные разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта
#владимир путин
#наука
#медицина
#развитие
#ученые
#россия
Читайте нас в
Росстат: безработица в России достигла рекордно низких показателей
Росстат: безработица впервые в истории России достигла 2,9%
29 ноября 2023, 19:58

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Уровень безработицы в России в октябре достиг минимальных значений за всю новейшую историю страны, следует из данных Росстата.
Отмечается, показатель безработицы составил 2,9%, что является минимальным значением с начала 1990-х годов. 
 
До этого, в течение трёх месяцев безработица оценивалась в 3%. 

Показать безработицы оценивается исходя из результатов выборочных опросов. В прошлом месяце порядка 2,2 миллионов россиян в возрасте от 15 лет были не трудоустроены, но активно занимались поиском работы. 

Численность безработных россиян сократилась на 23%, по сравнению с данными того же периода прошлого года. Так, в октябре этого года количество работающих россиян составило 74,1 миллиона человек, а в прошлом – 72,1 миллиона человек. 

Читайте также:

В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица

Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
#росстат
#безработица
#россия
#статистика
Читайте нас в
В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
29 ноября 2023, 19:56

В 2024 году в России состоится первый Международный фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Проект носит имя известного композитора, патриарха музыки для детей, Народного артиста РФ Владимира Яковлевича Шаинского.
Целями проекта является возрождение жанра детской песни в России, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, которые были написаны для самых юных слушателей, популяризация данным произведений с помощью медийных возможностей фестиваля. 

Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.

Отмечается, что региональный этап фестиваля «Шаинский-Фест» пройдет Подмосковье в феврале-апреле следующего года.

Читайте также: 
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье

В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

#подмосковье
#фестиваль
#проект
#день защиты детей
#рф
Читайте нас в
Депутат Алтухов: В Госдуму внесли законопроект о разрешении рекламы виноделен
29 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен.
Необходимость принятия таких мер объясняется тем, что реклама привлечёт туристов и способствует развитию отрасли, поддерживаемой государством.

«Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — уточнил в беседе с NEWS.ru Алтухов.

Читайте также:

Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%

Экономист Черниговский утверждает, что стоит выбирать российскую алкогольную продукцию

Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
#инвестиции
#реклама
#вино
#госдума
#алкоголь
Читайте нас в
Глава Истры Витушева рассказала о подготовке лыжных трасс в округе
29 ноября 2023, 19:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В городском округе Истра предстоящей зимой будут работать пять бесплатных лыжных трасс. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Она отметила, что в настоящее время одна из трасс уже полностью готова к приёму гостей и жителей округа. Трасса оборудована в деревне Головино на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина». 22 ноября там состоялись первые спортивные старты, в которых приняли участие профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. 

По словам Витушевой, протяжённость трассы на данный момент составляет пять километров, что обеспечивается с помощью снеговых пушек. Но как только наступят более благоприятные погодные условия, трасса вырастет в длину до 15 километров. 

Помимо этой зоны для катания на лыжах, в городском округе Истра откроется ещё четыре площадки: в Глебовском, около ж/д станции «Холщевики»; в Павловской Слободе, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС»; в Агрогородке, в районе дома №6 и в микрорайоне «Восточный», «Соколиная гора». 

В общей сложности все пять трасс составят в длину свыше 30 километров. 

Все желающие могут посещать их абсолютно бесплатно. А на трассах в Павловской Слободе и Головино можно взять инвентарь в прокат. 

Витушева добавила, что трассы будут полностью готовы после того, как высота снежного покрова достигнет 15 сантиметров. 

Читайте также:

Глава Истры Витушева рассказала, где появились новогодние ели

Глава Истры Витушева проверила подготовку парка к зимнему периоду

Глава Истры Витушева рассказала, что городской округ начали украшать к Новому году
#татьяна витушева
#истра
#лыжи
#трассы
#спорт
Читайте нас в
Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после жалоб коммунистов
Don Mash: В Ростове-на-Дону снесли памятник Врангелю после критики коммунистов
29 ноября 2023, 19:24

Фото: istock / Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю, который воевал с большевиками во время Гражданской войны.
Как сообщает телеграм-канал Don Mash, бюст простоял меньше двух месяцев. Бюст Врангеля открыли в начале ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Монумент установили  на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.

Сторонники левых политических сил выступали против памятника, а в КПРФ установку бюста сочли за провокацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Болдино установили памятник историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю Екатеринбурга Василию Татищеву. На торжественное открытие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, Владимир Мединский. 

Читайте также: 
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье

В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

#памятник
#кпрф
#россия
Читайте нас в
Сын Кадырова Адам стал почётным гражданином Донецка
29 ноября 2023, 19:16

Фото: сайт Кремля

В распоряжении администрации указано, что Адам Кадыров «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».
Об этом сообщает Baza. Вчера 16-летнего сына главы Чечни назначили «куратором» батальона имени шейха Мансура. 

По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, это является «закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».
Также 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А  9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о представлении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.

Читайте также: 

Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура

Глава Чечни Кадыров назвал публичные извинения поступком достойного человека

В Кремле прокомментировали госнаграды сына Кадырова Адама
#рамзан кадыров
#новости
#общество
Читайте нас в
Участниками «Активного долголетия» в Одинцовском округе стали уже более 12,5 тыс человек
29 ноября 2023, 19:05

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе превысило 12,5 тыс человек. За девять месяцев 2023 года количество долголетов выросло более чем на 30%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В городском округе работают два клуба «Активного долголетия» – в Одинцове и Звенигороде. Занятия проводятся и в других населённых пунктах. С января было организовано 87 экскурсионных выездов. Самые востребованные направления – «Парк Патриот» в Кубинке, Сергиев Посад, Коломна. Также с начала года на площадках муниципалитета провели 36 мероприятий. Самыми массовыми в этом году стали марафоны скандинавской ходьбы и День пожилого человека», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев
Проект реализуется для жителей Подмосковья – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Для участников «Активного долголетия» доступно 19 видов активностей, экскурсионные выезды и мастер-классы. 
 
Читайте также:

Благоустройство подходов к станции «Лесной городок» проверили в Одинцове

Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам

Глава Одинцова Иванов поздравил с юбилеем Всероссийское общество инвалидов Звенигорода
#одинцовский городской округ
#активное долголетие
#пожилые люди
#подмосковье
#московская область
#досуг
Читайте нас в
Достижения.рф