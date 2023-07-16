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Волошин поздравил трудящихся на предприятиях химчан с Днём металлурга

16 июля 2023, 14:56

Фото: пресс-служба администрации Химок

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил заслуженного металлурга России Виктора Никоноровича Семёнова с профессиональным праздником. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.

16 июля в России отмечается День металлурга. В Химках находятся одни из крупнейших в промышленных предприятий страны. На них трудятся сотни работников металлургической отрасли.

«В третье воскресенье июля мы отмечаем День металлурга! В Химках работают крупные промышленные предприятия – НПО «Энергомаш», МКБ «Искра», МКБ «Факел», НПО имени Лавочкина. Важное звено их трудовых коллективов – металлурги, которые обеспечивают все процессы производства. Химчанин Виктор Никонорович Семёнов – заслуженный металлург Российской Федерации, профессор, лауреат премии имени академика В.П. Глушко, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье», – отметил Дмитрий Волошин.

Виктор Никонорович совершил два мировых научных открытия и написал более 300 научных работ. Его разработки используются в космической отрасли всего мира.

Изобретения и открытия Семёнова позволили Химкам стать наукоградом. Он руководил разработкой первой экологической карты города, а его проекты по переработке промышленных и бытовых отходов помогли улучшить экологию.

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#Химки
#Деньметаллурга
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Предприятие из Химок стало одним из лучших в стране по уровню социальной эффективности
16 июля 2023, 10:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

НПО Лавочкина в городском округе Химки получило два диплома на ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего состязались 17 ведущих предприятий России.
На торжественной церемонии награждения представителям НПО Лавочкина были вручены высшие награды за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы, а также за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий, передает пресс-служба администрации городского округа Химки.

 Химкинское предприятие уже не первый год участвует во Всероссийском конкурсе и регулярно получает награды в различных номинациях. Так, в 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Через два года предприятие стало третьим в этой же номинации.

Как рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, на НПО Лавочкина работают уникальные специалисты. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Здесь разрабатываются, конструируются и испытываются космические аппараты для фундаментальных научных исследований.
В нынешнем году специалисты НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» участвовали в конкурсе на получение социальной ипотеки для работников ОПК. Планируется, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья, сообщил Дмитрий Волошин.

Этой весной глава правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили НПО Лавочкина и поддержали предложения сотрудников предприятия по расширению условий для получения социальной ипотеки молодыми учеными. По условиям программы «Социальная ипотека» регион оплачивает полную стоимость жилья, а сам получатель — только проценты по кредиту.

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#НПО Лавочкина
#конкурс
#награда
#ученые
#социальная ипотека
#Химки
#Подмосковье
#предприятие
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The Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского сумела установить личность Джека Потрошителя
16 июля 2023, 09:52

Фото: istockphoto/Denis-Art

Англичанка Сара Бакс Хортон заявила, что ей удалось определить личность Джека Потрошителя, преступления которого расследовал еще ее далекий предок, служивший в лондонской полиции. В те давние годы дело серийного маньяка так и не удалось раскрыть.
В интервью британской газете The Telegraph Сара Хортон объявила, что Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса. Впервые в истории это стало возможным сделать с помощью индивидуальных отличительных характеристик, передает «Российская газета».

Хортон изучила медицинские записи конца XIX века и установила, что Хайамс был калекой-алкоголиком, а также частым гостем психиатрических лечебниц. Он занимался изготовлением сигар, благодаря чему отлично умел управляться с ножом. Жил Хайамс неподалеку от района, где произошло большинство убийств.

Также Сара Хоторн опиралась на свидетельские показания тех лет. Очевидцы утверждали, что убийца имел тяжелую шаркающую походку и плохо владел левой рукой. Хайамс также ходил на негнущихся ногах, а левая рука у него не сгибалась после полученной травмы. Кроме того, периодичность преступлений совпадала по времени с ухудшениями психического состояния Хайамса. Он был подвержен приступам эпилепсии, когда проявлял особую жестокость по отношению к своей жене и матери. В это же время происходили и самые жестокие убийства, приписываемые Джеку Потрошителю.

Многие исследователи и ранее заявляли, что им удалось раскрыть личность этого полумистического маньяка-убийцы конца XIX века. Остается надеяться, что Саре Бакс Хортон, в отличие от ее пращура, это, наконец, удалось.

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#джек потрошитель
#личность
#хортон
#хайамс
#убийство
#маньяк
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Кинолог Голубев: в среднем собака может выучить до ста слов
16 июля 2023, 08:08

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Среднестатистическая собака может выучить до сотни слов, и этот запас сохранится у нее до конца жизни, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев
По его словам, абстрактные значения слов собакам недоступны, поэтому в каждом произнесенном нами слове или звукосочетании животное видит команду либо указание к действию.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов <...> они вполне различают призывы к действию и названия предметов», — отметил Голубев.

Специалист добавил, что собаки, прожившие с человеком несколько лет бок о бок, даже не особо нуждаются в вербальной коммуникации — они способны «прочитать» своего хозяина по позам, мимике или жестам.

Кстати, свое имя или кличку, как объяснил Владимир Голубев, собаки тоже воспринимают как своеобразную команду: для питомца они звучат как просьба обратить внимание, высказанные человеком.

«Увязывайте свои конкретные команды с определенными действиями. Всякий раз, когда собака демонстрирует правильное действие, поощряйте ее лакомством и поглаживанием», — подчеркнул президент РКФ.

Для любой собаки, поясняет он, очень важны предсказуемость, понятность, и спокойствие ее хозяина. Поэтому произносить слова-команды нужно спокойно и дружелюбно. А если вы что-то запрещаете вашему питомцу, то ни в коем случае не кричите на него, чтобы не испугать.

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#словарный запас
#советы специалиста
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В Химках стартовал мотопробег авиакомпании Аэрофлот
15 июля 2023, 15:22

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Химках стартовал масштабный мотопробег авиакомпании Аэрофлот. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
В аэропорту Шереметьево начался масштабный мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород. Участие в мероприятии принимают сотрудники авиакомпаний Аэрофлот, «Россия», «Победа» и провайдера технического обслуживания «Аэрофлот Техникс», а также работники аэропорта. 

Заезд начался 14 июля у офисного комплекса «Мелькисарово». Сегодня участники прибудут в международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов», чтобы встретить ретрорейс Аэрофлота. 

После этого на Ярмарочной площади Нижнего Новгорода пройдёт торжественное мероприятие, а участников мотопробега наградят.

Возвращенние в Москву запланировано на 16 июля. Общая протяжённость маршрута, которую преодолеют мотоциклисты, составит 450 километров. 

«Дух путешествий и свободы передвижения — это то, что объединяет авиацию и мотоспорт. Коллектив нашей компании — это команда не просто профессионалов, но и талантливых и увлечённых людей. Было отрадно найти такое количество единомышленников-мотоциклистов в составе Группы. Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своём пути», — поделился заместитель генерального директора Аэрофлота по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев.

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На новом колесе обозрения в Химках прокатилось более 20 тысяч человек

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В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок
#Химки
#Шереметьево
#мотопробег
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На новом колесе обозрения в Химках прокатилось более 20 тысяч человек
15 июля 2023, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Химок

Более 20 тысяч человек прокатились на новом колесе обозрения в Химках. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Аттракцион высотой 50 метров установили в парке Толстого в День защиты детей, 1 июля. 

«Новое колесо обозрения пользуется популярностью у жителей и гостей округа. Ежедневно свыше 500 человек совершают прогулки над городом. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню. Отмечу, что аттракцион мы установили по просьбе химчан в рамках масштабной реконструкции парка Толстого», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Полный оборот колесо совершает за 16 минут. Одновременно на нём могут прокатиться до 144 человек. На аттракционе 24 кабинки, которые оснащены системами кондиционирования и отопления, за счёт чего колесо может работать круглый год. Вечером на нём зажигается яркая иллюминация, которая оживляет город. 

Самый высокий аттракцион в Московской области работает с 10:00 до 22:00. Стоимость детского билета составляет 300 рублей, а взрослого – 400. Для семей утверждены льготные тарифы. 

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#Химки
#Подмосковье
#колесообозрения
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Арестован по делу о вымогательстве владелец канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков
15 июля 2023, 14:09

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд до 12 сентября арестовал бывшего офицера ФСБ, владельца канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Его подозревают в вымогательстве денег за снятие с публикации негативных материалов.
Как считают следователи, фигурант в течение трех лет получил от известной отечественной компании «Ланит», работающей в сфере IT-технологий, более 40 миллионов рублей. Подозреваемый требовал деньги за удаление  негативных публикаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда города Москвы. 

Также в суд по данному уголовному делу поступил запрос на задержание бизнесмена Александра Санина. Бывшего сотрудника ФСБ Михаила Полякова связывают не только с «Кремлевской прачкой», но и с каналами «Силовики» и BRIEF. В последнем канале какую-либо связь с Поляковым отрицают.

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#поляков
#канал
#суд
#арест
#вымогательство
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Минобороны: 147 тыс. человек направлено на службу после окончания весеннего призыва
15 июля 2023, 13:03

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В России подошёл к концу весенний призыв на военную службу. Об этом сообщили в Минобороны.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», – сказано в сообщении.

Большая часть призывников распределена в учебные соединения и воинские части. За пять месяцев они должны научиться управлять современной военной техникой и получить военно-учётную специальность. Кроме того, их снабдили повседневной формой, банковскими и персональными картами, несессерами.

«Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей», – отметили в оборонном ведомстве.

Особенно уделили внимание заполнению научных, научно-производственных и спортивных рот. Около 500 человек будут проходить службу в научных и научно-производственных ротах. В спортивные отправилось порядка 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта. 

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#призыв
#МинобороныРФ
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Экоактивисты планируют «парализовать» британскую столицу с помощью масштабных акций протеста
15 июля 2023, 12:24

Фото: istockphoto/jacoblund

Участники движения Just Stop Oil собираются «парализовать» Лондон с помощью продолжительных митингов. По сообщению газеты Express, экоактивисты планируют начать массовые акции протеста 17 июля.
Указанное движение протестует против добычи ископаемых видов топлива, нефти и газа. Как рассказал один из лидеров Just Stop Oil, все десять отделений организации примут участие в митингах и демонстрациях, которые будут продолжаться целую неделю, передает РИА Новости.

Участники акций для привлечения внимания собираются создать помехи для дорожного движения. Протестующие надеются таким способом вынудить правительство отказаться от выдачи новых лицензий на внутреннюю добычу нефти и газа. В прошлом году экоактивисты уже проводили подобные акции, которые приводили к нарушениям движения транспорта. На этот раз протестующие обещают, что предстоящая неделя акций станет самой масштабной. В лондонской полиции заявили, что их ведомство оперативно отреагирует на действия активистов.

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#акция
#протест
#движение
#Лондон
#экоактивисты
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Луганская и Алчевская епархия переходит в подчинение РПЦ
15 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/dimid_86

Луганская и Алчевская епархия переходит в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви. Об этом сообщил командир казачьего полка Владимир Полуполтинных в своём обращении, размещённом в Telegram-канале подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
«Я рад сообщить вам, что многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны Святейшим [Патриархом Московским и всея Руси Кириллом]. Луганская и Алчевская епархия, как и Ровеньковская, зарегистрированы в составе Русской православной церкви», –сказал командир.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель МИД РФ Аскальдович потребовал фиксации преступлений киевских властей касательно православия и Украинской православной церкви.

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#РПЦ
#УПЦ
#православие
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