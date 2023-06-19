Волошин представил план благоустройства химкинских парков

Фото: администрация г.о. Химки
За 10 лет в муниципалитете обустроили 11 парков и 28 скверов
В Химках при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за последние годы открыли 11 новых парковых зон и 28 именных скверов. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
В этом году, по его словам, приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью более 130 га. Там установят большую детскую площадку, уличное освещение и камеры видеонаблюдения, обустроят шесть входных групп, проложат велодорожки. У водоёма появятся тихие зоны для отдыха.
В 2024 году благоустроят родник Святого Георгия, о чём просили жители. Его расчистят, восстановят мост, обустроят удобный подход к воде, откроют две парковки на 140 мест. Работы проводят в рамках программы губернатора «Парки в лесу».
Продолжается реконструкция парка Толстого. В этом году там запустили новое колесо обозрения высотой 50 м, сухой фонтан с интерактивной подсветкой, обустроили новый верёвочный парк, скалодром, площадку для йоги и танцев. В ближайшие годы в Химках планируют благоустроить парк «Яковлево», Барашкинский пруд, набережную Васко да Гама, модернизировать парки «Экоберег», «Подрезково», скверы «Юбилейный» и «Юность».
В ходе своего ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье открывается более 180 парков.
«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет – новый парк в микрорайоне Подрезково, парк «Экоберег» в Левобережном и зона отдыха «Два берега» в Старых Химках. Также в 2022 году за счёт частных инвестиций мы открыли парк «Лукоморье» в Сходне», – перечислил Волошин.
В 2024 году благоустроят родник Святого Георгия, о чём просили жители. Его расчистят, восстановят мост, обустроят удобный подход к воде, откроют две парковки на 140 мест. Работы проводят в рамках программы губернатора «Парки в лесу».
Продолжается реконструкция парка Толстого. В этом году там запустили новое колесо обозрения высотой 50 м, сухой фонтан с интерактивной подсветкой, обустроили новый верёвочный парк, скалодром, площадку для йоги и танцев. В ближайшие годы в Химках планируют благоустроить парк «Яковлево», Барашкинский пруд, набережную Васко да Гама, модернизировать парки «Экоберег», «Подрезково», скверы «Юбилейный» и «Юность».
В ходе своего ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье открывается более 180 парков.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет проводить ему там больше времени. Это может быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Всё это важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги. Но всегда есть к чему стремиться», – заявил губернатор.Также Воробьёв отмечал, что в 2023 году в Подмосковье начнут благоустраивать 60 общественных пространств.
Лора Луганская