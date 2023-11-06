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Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

06 ноября 2023, 09:01
Фото: Александр Палатин

Фото: Александр Палатин

Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперштаба по вопросам отопления в филиале ТСК «Мосэнерго».
На совещании, где присутствовали представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и начальники территориальных управлений округа, обсуждался ход восстановительных работ на повреждённых участках трубопровода.
«Мы видим улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. Аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» продолжают работу в усиленном режиме. Наш штаб будет работать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть на чеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки», - отметил Дмитрий Волошин.

Была проведена проверка ремонтных работ в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там устраняются утечки на трубопроводе центрального отопления. Также Дмитрий Волошин провел осмотр котельной на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках.

В 2023 году в рамках реализации инвестпрограммы был реконструирован котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В округе действуют 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира.

Жителям Химок, в чьих квартирах отопительный период стартовал позже установленных сроков, проведут перерасчёт квитанций. Плата будет пересмотрена и для жителей многоквартирных домов, где нет общедомового прибора учёта тепла.

Единый номер горячей линии по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. Горячая линия ТСК «Мосэнерго»: 7 (495) 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.

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#химки
#дмитрий волошин
#отопление
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В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
06 ноября 2023, 09:19

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский

Более 2 тысяч человек остались без электроснабжения в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя.
ТАСС пишет, что власти приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
 
«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения»,-заявили в прокуратуре.
Отключение света затронуло и четыре котельных. Они продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания.
 
Во время непогоды более 200 деревьев под давлением ледяной корки оказались повреждены. Последствия стихии ликвидируют все силы и средства служб жизнеобеспечения города. 

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Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу
06 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Стартовало строительство железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым.
Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
 
«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
С его слов, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника. Строительство новой дороги значительно отразится и на развитии экономики региона.
 
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, мы решим задачи военных. Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», —сказал в заключении Евгений Балицкий.
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#дорога
#железная дорога
#военные
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Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
06 ноября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/rasslava

Вечером и ночью 5 ноября россияне могли наблюдать в небе кроваво-красные следы северного сияния.
Неожиданность этого явления заключается в том, что это происходило и на юге страны – в республиках Донбасса, в Крыму, на Кавказе. Синоптик Александр Ильин сообщил РЕН ТВ, с чем это связано. Ранее появилась информация, что Землю накроют жесточайшие магнитные бури, которые произойдут из-за вспышки на Солнце. По данным ученых, очаг по размерам превосходил территорию РФ.
 
«По фотографиям можно предположить, что это действительно результат коронарного выброса, связанного со всплесками на Солнце. Если это полярное сияние действительно связано со взрывами на поверхности Солнца, то это самый высокий класс по мощности», – говорит Александр Ильин.
По его словам, выбросы средней мощности способны достать до средних широт, а малые выбросы достигают только полюсов. Если сияние не вызвано человеческим влиянием, то речь может идти об огромной вспышке на Солнце.
 
«В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», –резюмировал Александр Ильин.
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#солнце
#магнитные бури
#новости
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Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники
Глава «ИТ-Резерв» Мясоедов; Не стоит говорить личные данные возле умной техники
06 ноября 2023, 05:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

​Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что у умной техники много достоинств, но также имеются и риски. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт рассказал, что алгоритмы умных гаджетов основываются на привычках человека, его действиях и словах, поэтому некоторых из них восприимчивы к уловкам.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — цитирует агентство слова Мясоедова.

Он порекомендовал не обогащать умные гаджеты личными данными, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, хакеры могут попытаться атаковать смартфон и получить доступ к банковским картам.

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#эксперт
#соглашения
#гаджеты
#смартфон
#хакеры
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БАПОР: В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН
06 ноября 2023, 03:20

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН.
«Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября», — говорится в публикации на официальном сайте организации.

Отмечается, что пятеро сотрудников БАПОР погибли в секторе Газа за прошедшие двое суток.

Кроме того, по информации ООН на территории анклава отключена связь.

Также БАПОР сообщает, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.

«Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира», — подчеркнули в ООН.

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#израиль
#жители
#оон
#сектор газа
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В ряде регионов России в небе появилось аномальное красное свечение
06 ноября 2023, 00:55

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В некоторых регионах России в небе появилось красное свечение. Также необычное свечение было видно на Украине и в Белоруссии, пишет RT.



Природный феномен, в том числе, могли наблюдать жители Крыма, Донбасса, Омской и Ростовской областей.

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#жители
#россияне
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В аэропорту Гамбурга возобновили полёты, но часть рейсов отменена
05 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Гамбурга возобновлены полёты после закрытия почти на сутки из-за захвата заложницы вооружённым мужчиной. Однако часть рейсов по-прежнему задержаны или отменены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Напомним, что в субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт. На взлётно-посадочную полосу на автомобиле заехал вооружённый мужчина, который держал в заложниках свою четырёхлетнюю дочь. Он произвёл несколько выстрелов и бросил два коктейля Молотова на взлётном поле.

После того, как мужчина покинул свой автомобиль и сдался полиции, аэропорт снова был открыт. Однако до конца этого дня некоторые рейсы будут отменены или задержаны. 

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#аэропорт
#рейсы
#мужчина
#оружие
#заложники
#закрытие
#полиция
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Стали известны подробности возвращения в храм иконы Казанской Божьей матери
Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернут в храм Казанский образ
05 ноября 2023, 17:49

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости/Игорь Палкин

Подлинник иконы Казанской Божьей матери многие годы сберегали благочестивые люди, а в храм она вернулась благодаря выдающемуся искусствоведу. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель лично представил православную святыню прихожанам на торжественном богослужении в Успенском соборе Московского Кремля в День народного единства. По его словам, в 1612 году перед этим образом молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским перед сражением с интервентами Лжедмитрия, передает РИА Новости.

Икона оставалась в России, но более 100 лет считалась утраченной, после того, как в 1904 году была похищена из Казанского Богородицкого монастыря. Все эти годы ее сберегали благочестивые и самоотверженные православные люди, а в какой-то момент святыня была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет посвятил изучению истории иконописи и сумел установить ее подлинность. Об этом рассказал патриарх перед литургией.

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#храм
#день народного единства
#икона
#люди
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Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
05 ноября 2023, 15:44

Фото: Константин Семенец

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань посетила стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» от экспозиции родного региона и от выставки в целом. Спортсменка сказала, что стенд прекрасный, просто самый лучший, потому что представляет ее родное Подмосковье. Карина Черевань рассказала также, что уже встретила на выставке девушек из Можайска, где она живет, которые также в полном  восторге не только от регионального стенда, но и от всего, увиденного на выставке.



Знаменитая чемпионка также рассказала, что участвовала в викторине, представленной на стенде, и порадовалась тому, что была возможность соревноваться в команде, в отличие от ее родного сугубо индивидуального вида спорта. В заключение Карина Черевань сказала, что будет рекомендовать посетить выставку всем родным и знакомым.

«Впечатления — просто вау!» — не скрывала эмоций спортсменка.

Выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ до 12 апреля. Планируется, что 131 представленную там экспозицию смогут увидеть более 20 миллионов человек.

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#подмосковье
#россия
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#вднх
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