Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

Фото: Александр Палатин
Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперштаба по вопросам отопления в филиале ТСК «Мосэнерго».
На совещании, где присутствовали представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и начальники территориальных управлений округа, обсуждался ход восстановительных работ на повреждённых участках трубопровода.
Была проведена проверка ремонтных работ в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там устраняются утечки на трубопроводе центрального отопления. Также Дмитрий Волошин провел осмотр котельной на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках.
В 2023 году в рамках реализации инвестпрограммы был реконструирован котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В округе действуют 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира.
Жителям Химок, в чьих квартирах отопительный период стартовал позже установленных сроков, проведут перерасчёт квитанций. Плата будет пересмотрена и для жителей многоквартирных домов, где нет общедомового прибора учёта тепла.
Единый номер горячей линии по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. Горячая линия ТСК «Мосэнерго»: 7 (495) 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.
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«Мы видим улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. Аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» продолжают работу в усиленном режиме. Наш штаб будет работать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть на чеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки», - отметил Дмитрий Волошин.
В 2023 году в рамках реализации инвестпрограммы был реконструирован котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В округе действуют 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира.
Жителям Химок, в чьих квартирах отопительный период стартовал позже установленных сроков, проведут перерасчёт квитанций. Плата будет пересмотрена и для жителей многоквартирных домов, где нет общедомового прибора учёта тепла.
Единый номер горячей линии по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. Горячая линия ТСК «Мосэнерго»: 7 (495) 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.
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Мария Фирсова