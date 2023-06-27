Волошин: за 10 лет в Химках построили более 100 социально значимых объектов

Фото: администрация г. о. Химки
Глава городского округа встретился с жителями
За 10 лет в Химках построили более 100 социально значимых объектов, в том числе 16 поликлиник, 18 спорткомплексов и более 60 образовательных учреждений. Помимо этого, в парке Толстого открыли музейно-выставочный комплекс «Артишок», а в театре «Наш дом» – большую сцену. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин на встрече с жителями округа.
Во встрече приняли участие учителя, врачи, предприниматели и представителями общественных организаций. Обсуждали изменения, которые произошли в городе за последние годы, и планы дальнейшего развития.
Волошин также подчеркнул, что за 10 лет в Химках 979 многодетных семей получили бесплатные земельные участки. 646 семей очередников и 117 молодых семей стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. 129 детям-сиротам вручили ключи от квартир. Волошин также подчеркнул, что планы развития городской инфраструктуры на ближайшие годы сформированы с учётом пожелания жителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке.
Во встрече приняли участие учителя, врачи, предприниматели и представителями общественных организаций. Обсуждали изменения, которые произошли в городе за последние годы, и планы дальнейшего развития.
«Под руководством губернатора Андрея Воробьёва за последние 10 лет в Химках реализовали множество проектов по повышение качества жизни в округе. Каждый раз мы советовались с химчанами, что ещё нужно улучшить в нашем городе – от капремонта подъездов до масштабных проектов по благоустройству и развитию инфраструктуры. Сегодня мы – в топ-10 лучших городов России по качеству городской среды», – отметил Волошин.Качественные перемены, по его словам, произошли и в сфере ЖКХ. В этом году в округе стартовала трехлетняя инвестпрограмма модернизации всей системы теплоснабжения. Кроме того, в Химках обновляют систему водоснабжения, готовятся внедрить уникальную технологию управления уличным освещением.
Волошин также подчеркнул, что за 10 лет в Химках 979 многодетных семей получили бесплатные земельные участки. 646 семей очередников и 117 молодых семей стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. 129 детям-сиротам вручили ключи от квартир. Волошин также подчеркнул, что планы развития городской инфраструктуры на ближайшие годы сформированы с учётом пожелания жителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке.
Лора Луганская