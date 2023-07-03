Волынец назвала допустимые для школьников виды общественно полезных работ

Фото: istockphoto.com/Ritthichai
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что принятый в первом чтении Госдумой законопроект об общественно полезном труде школьников предполагает обучение детей навыкам ведения приусадебных участков, посадки деревьев и т.д.
«Речь о том, чтобы детей научить, объяснить и показать, чтобы это было им полезно – посадка деревьев, ведение приусадебного хозяйства. Это такие навыки, которые дома ты вряд ли получишь. Если детей будут заставлять убирать вместо технического персонала, или штукатурить и красить, вместо маляров – это недопустимо», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Волынец.
Она подчеркнула, что крайне важно с помощью подобной программы привить школьникам тягу к труду.
Читайте также:
В РФ хотят создать фонд поддержки многодетных семей
Педагог Горлова объяснила необходимость участия школьников в общественно-полезном труде
В российские школы хотят вернуть уроки труда
Мелисса Тимофеева