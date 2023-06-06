Волынец предложила установить звание «Отец-герой»

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«Заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей», — приводит RT слова Волынец.
Ранее Ирина Волынец предлагала проводить аборты исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку такая мера позволит лучше контролировать осуществление подобных процедур, что очень важно для демографии страны.