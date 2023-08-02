Вооруженный гранатой дезертир сдался полиции

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Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался полиции после разговора с главой региона Радием Хабировым.
Россиянин, который был направлен на прохождение психиатрической экспертизы сбежал и угрожал взорвать шоссе в Уфе.
При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части. Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова.
После разговора с Хабировым, военнослужащий сдался правоохранителям.
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При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части. Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова.
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Анастасия Крестьянова