Воробьев: 800 дополнительных бюджетных мест появятся в колледжах Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
«Сегодня мы видим, что технологические предприятия, которых в Подмосковье насчитывается сотни, остро нуждаются в людях, умеющих работать и руками, и головой. Это уникальные мастера, которые готовят наши колледжи. У нас 40 колледжей, 29 из них участвуют в федеральном проекте профессионалитета», - отметил Воробьев.
«В 2023 году добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили. В Коломне у нас находится колледж по сельскому хозяйству, центр подготовки беспилотной авиации, это еще плюс 600 квалифицированных специалистов ежегодно», - отметил Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьев заявил о введении электронных рецептов на лекарства в Подмосковье.