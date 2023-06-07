Воробьёв анонсировал открытие 20 дорожных объектов в Подмосковье в 2023 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Самый важный среди них объект – трасса М-12. Это президентский проект «Москва – Казань». Реализация этого проекта даст возможность ехать по скоростной трассе. В сентябре откроют участок этого проекта, который будет стыковаться с Московской северо-восточной хордой», – сказал губернатор.
На ежегодное обращение пригласили почётных граждан Подмосковья, врачей, учителей, представителей бизнеса, правоохранительных органов, Общественной палаты, депутатов, участников специальной военной операции и их семьи.