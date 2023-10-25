Воробьев рассказал об открытии селекционного птицеводческого центра «Смена»

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В Московской области открыли инновационный селекционный птицеводческий центр «Смена», об этом глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире «Россия 24».
«Год назад мы докладывали о том, что начали строить комплекс и за 14 месяцев мы его запустили. Важно сказать, что два производителя всего в мире до сих пор было, а наши ученые долгое время не имели такого селекционного центра», - прокомментировал ситуацию Воробьев.
Ранее Воробьев рассказал, что только за последний месяц в Московской области были открыты две животноводческие фермы, которые, как отметил губернатор, полностью соответствуют всем мировым стандартам.
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Евгения Парфентьева