Воробьёв и Мединский открыли в Подмосковье конференцию преподавателей истории

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В конференции участвуют 400 учителей истории и обществоведения
400 учителей истории из Московской области и других регионов России участвуют в прошедшей в Подмосковье педагогической конференции «История в учебниках и за пределами учебников». Её открыли губернатор региона Андрей Воробьёв и помощник президента Владимир Мединский.
Он добавил, что в зале собрались люди, которым конференция будет интересна как профессионалам. Её тема сегодня весьма актуальна – запрос на разъяснения нюансов истории очень высок.
Сейчас по заказу Минпросвещения России создаётся новый единый учебно-методический комплекс по истории для школьников 5-11 классов. Готовы учебники для 10-11 классов, охватывающие период с 1914 года по настоящее время. В учебник будет включён раздел, посвящённый спецоперации. Его научные редакторы – Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и выдающийся российский историк Александр Чубарьян.
В учебниках отражены воспитание чувств патриотизма, гордости за предков и гражданской ответственности. Показана неразрывная связь отечественной истории с событиями в мире. В конце каждой главы приводятся художественные и научно-популярные произведения, фильмы, ссылки на профильные ресурсы в интернете.
Второй мастер-класс прошёл под руководством призёра конкурса «Учитель года России 2018», преподавателя химкинской школы №29 Григория Назарова. Речь шла о сохранении исторической памяти в условиях технологичного XXI века.
Конференция в Подмосковье – уже третий интенсив для преподавателей в рамках специального цикла «Московская область: открытый путь лидерства в образовании». Это серия из шести мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в России.
Ранее Воробьёв сообщал, что создание трёх подмосковных образовательных кластеров завершится до конца года.
«Мы давние соратники с Владимиром Ростиславовичем, начинали вместе работать и в Госдуме, и на общественно-политическом поприще. С первых дней у нас в группе молодых депутатов Мединский был историческим наставником, мог дать обоснованные, грамотные, интересные знания и ответы на вопросы, которые интересуют многих», – сказал Воробьёв.
Сейчас по заказу Минпросвещения России создаётся новый единый учебно-методический комплекс по истории для школьников 5-11 классов. Готовы учебники для 10-11 классов, охватывающие период с 1914 года по настоящее время. В учебник будет включён раздел, посвящённый спецоперации. Его научные редакторы – Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и выдающийся российский историк Александр Чубарьян.
В учебниках отражены воспитание чувств патриотизма, гордости за предков и гражданской ответственности. Показана неразрывная связь отечественной истории с событиями в мире. В конце каждой главы приводятся художественные и научно-популярные произведения, фильмы, ссылки на профильные ресурсы в интернете.
«Для меня большая честь выступать в Московской области. Мы более 20 лет поддерживаем товарищеские отношения с Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный интересный регион. Здесь всё меняется на глазах. В этом большая заслуга губернатора, правительства региона, каждого, кто работает в Подмосковье», – отметил Мединский.Помощник президента рассказал, на каких принципах, по его мнению, должно строиться преподавание истории и обществоведения.
«Во-первых, это государственная политика. Со времён летописцев всегда кто-то старался влиять на то, что написано в летописях. Поэтому очень важна государственная политика в отношении того, как должна изучаться и преподаваться история. Далее – объективность исторической оценки. Необходимо исходить из базового принципа историзма: не выносить оценки, исходя из наших сегодняшних представлений о добре и зле. Мы живем в сегодняшнее время, а наши предки – в своё, они находились в других условиях, в другой морали и в других представлениях о том, что такое хорошо и что такое плохо», – пояснил Мединский.На конференции лучшие педагоги, победители и призёры премии «Учитель года» прочитали лекции и провели два мастер-класса. Один из них вёл Учитель года России 2022, преподаватель школы №16 Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Лутовинов. Он рассказал, как литература, живопись и математика помогают лучше понять историю.
Второй мастер-класс прошёл под руководством призёра конкурса «Учитель года России 2018», преподавателя химкинской школы №29 Григория Назарова. Речь шла о сохранении исторической памяти в условиях технологичного XXI века.
Конференция в Подмосковье – уже третий интенсив для преподавателей в рамках специального цикла «Московская область: открытый путь лидерства в образовании». Это серия из шести мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в России.
Ранее Воробьёв сообщал, что создание трёх подмосковных образовательных кластеров завершится до конца года.
Лора Луганская