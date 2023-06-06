Воробьёв и Памфилова встретились с победителями Всероссийской олимпиады по избирательному праву

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные школьницы вошли в число 40 призёров из 23 регионов России, обойдя 12 тыс участников со всей страны. Теперь их ждёт поездка в лагерь «Артек».
«Мы часто говорим с учителями, что ребятам нужно участвовать в олимпиадах. Неважно, физика это или астрономия, главное - любознательность и умение побеждать. Всё это позволяет двигаться в верном направлении», – отметил губернатор.Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв вместе с Памфиловой принял участие в Форуме организаторов выборов и референдумов Подмосковья в Красногорске, посвящённом 30-летию избирательной системы России. Отличившимся сотрудникам региональной и территориальных избирательных комиссий губернатор вручил награды.