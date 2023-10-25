Воробьев: МО имеет два ордена Ленина за передовое сельское хозяйство

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Московская область имеет два ордена Ленина за передовое сельское хозяйство, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире «Россия 24».
«Московская область имеет три ордена Ленина, за оборону столицы и два за передовое сельское хозяйство», - прокомментировал ситуацию Воробьев.
Ранее Воробьев также рассказал, что только за последний месяц в Подмосковье открыли две животноводческие фермы, которые, как отметил губернатор, полностью соответствуют всем мировым стандартам.
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