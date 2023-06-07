Воробьёв назвал главный принцип работы властей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Как и раньше, мы руководствуемся нашей идеологией и нашим принципом лидерства. Суть её заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему. Для этого надо иметь ресурсы, возможности. И мы все прекрасно понимаем, что лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, на достижение результата», – сказал глава региона.
Он попросил жителей ответить на два вопроса: «Какие изменения в вашем городе вы заметили?» и «Что ещё нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?».