Воробьёв назвал сроки завершения ремонта важных подмосковных дорог

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Время в пути смогут сэкономить жители Жуковского, Раменского, Люберец и других городов
До 1 июля будет завершена реконструкция улицы Туполева, которая связывает города Раменское и Жуковский. О ремонте и реконструкции нескольких важных дорог в Московской области в этом году сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
По словам Воробьёва, время в пути смогут сэкономить жители Жуковского, Раменского и прилегающих территорий, в том числе Бронниц.
Ранее губернатор объявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах.
«У нас два заметных изменения. До 1 июля станет удобнее дорога на улице Туполева. Изменения почувствуют и те, кто ездит в Раменское. А до конца года мы должны закончить федеральную трассу М-5 «Урал». Ещё до конца года в Люберцах сделаем первый этап реконструкции Октябрьского проспекта», – поделился планами губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор объявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах.
Лора Луганская