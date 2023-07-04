Воробьев: Ни одно обращение жителей не оставляем без внимания

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Работу с обращениями, жалобами и предложениями граждан обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев с заместителем начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым.
«Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача — учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с заместителем начальника Управления Президента РФ.Администрацией Президента РФ по организации работы с обращениями граждан проводились контрольные мероприятия с 29 мая по 9 июня на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Хочу поблагодарить коллег за ту работу, которую они прекрасно проводят под вашим руководством. Мы видим это в динамике и по опросам, и в целом по отраслям — начиная с дольщиков и заканчивая обратной связью. Учитывая важность региона и его население — это потрясающая динамика. Оценка может быть только «отлично», — сказал зам. начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.
В конце 2018 года в Московской области был создан первый в России Центр управления регионом. После его создания, все обращения, жалобы и предложения жителей перевелись в цифровой формат. Куда бы житель не написал обращение: на почту губернатора, на портал правительства региона, в социальные сети, на портал «Добродел» — оно попадет в Центр управления регионом и будет непременно отработано.
Отмечается, что в 2022 году в ЦУР поступили свыше 2, 2 миллионов обращений от жителей.
В 2023 году в Подмосковье была создана и внедрена система ЦУР «Бизнес», благодаря которой обращения предпринимателей региона сосредотачиваются в отдельной системе для наиболее быстрого и эффективного ответа на них.
Также, в Подмосковье активно внедряют в работу искусственный интеллект, который уже помог сократить обработку обращений с 24 часов до 16.
Обращений бойцов спецоперации и членов их семей обрабатываются вручную и индивидуально. Андрей Воробьев отмечает эту работу очень важной.
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Алиса Сергиенко