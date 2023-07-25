Воробьёв обсудил с депутатом Делимхановым ситуацию с мигрантами в Котельниках

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым актуальные вопросы, в том числе ситуацию с мигрантами в Котельниках. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
«Считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности – это абсолютный приоритет. При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разных национальностей и веры. Сделаем всё, чтобы не допускать недопонимания и напряжённости в будущем», – отметил Воробьёв.Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор поручил руководству подмосковных муниципалитетов, где жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и вместе найти решение. Он напомнил о связанной с мигрантами ситуации в Котельниках была, требующей внимательного подхода.
Обыски провели по 26 адресам, в том числе в так называемых «резиновых» квартирах и на предприятиях. Одному предпринимателю предъявлено обвинение.
Читайте также:
Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы
В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции
После недельной проверки в Подмосковье из страны выдворят 1,6 тыс нелегальных мигрантов
Лора Луганская