Воробьёв обсудил с домодедовскими общественниками проблемы и успехи муниципалитета

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с жителями Домодедова развитие городского округа. На встречу собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.
«Актив городского округа Домодедово существует давно, потому что без командной работы вряд ли возможно что-то сделать. Мы все вместе стараемся обеспечивать перемены. Надеюсь, это заметно. Системность важна во всём – здравоохранение ли это, образование, благоустройство. Вызовы перед нами сейчас стоят серьёзные. Я бы отдельно выделил два – регулирование миграции и транспортное обслуживание. Это самые чувствительные темы, над которыми мы должны работать особо вдумчиво», – отметил губернатор.Он пояснил, что в регион приезжает много мигрантов, особенно на восток области.
«Мы делаем всё, чтобы было законодательное регулирование, которое позволяло бы чувствовать себя комфортно и тем, кто приехал, и тем, кто там живёт. Также в Подмосковье строятся новые микрорайоны, поэтому нужны дополнительные автобусы, маршруты. С этими вызовами мы должны справиться. Уверен, что у нас всё получится», – сказал Воробьёв.В Домодедове реализуются большие проекты. В аэропорту открылся новый пассажирский терминал. В индустриальные парки «ПНК Парк Домодедово» и «Долматово» приходят новые резиденты. Завершается строительство ещё одного – «Рябина парк». В ОЭЗ «Максимиха» создают большой промышленно-продовольственный кластер.
«В прошлом году мы привлекли около 50 млрд инвестиций в основной капитал. Это позволило создать порядка 4 тыс новых рабочих мест с хорошей зарплатой. Невозможно решать социальные вопросы, если человеку негде работать, если нет уверенности в завтрашнем дне», – отметил председатель Совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.Другой темой встречи стала медицина. В прошлом году в муниципалитете сделали капремонт Востряковской амбулатории. Эту работу продолжат и на других сельских территориях. В 2023-м в Домодедове открыли центр диспансеризации. Есть запрос на капремонт хирургического корпуса центральной горбольницы.
Главврач Домодедовской стоматологической поликлиники, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Михаил Каюгин рассказал, что в 2019 году у них открылся филиал Детской стоматологической поликлиники. В больнице оказана бесплатная помощь участникам СВО и членам их семей.
А главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов добавил, что его медучреждение работает в партнёрстве с этой поликлиникой. Он подчеркнул, что здравоохранение в Подмосковье развивается большими темпами.
«Я 20 лет работаю в системе здравоохранения региона. Сейчас у нас в больнице появилось всё необходимое оборудование, такого никогда не было. Проходят глобальные ремонты поликлиник, в округе будут строить 11 амбулаторий. Вопрос только с кадрами», – поделился Осипов.Другой темой встречи стал спорт. В Домодедове реализуется большой проект строительства спорткомплекса в микрорайоне «Северный» на территории стадиона «Авангард». Там возводят ледовую арену и крытый футбольный манеж – единственный в Подмосковье с полноразмерным полем. Открыть должны в этом году.
«За последние годы число занимающихся спортом в нашем городе возросло в несколько раз. Только на нашем стадионе в секции записаны более 5 тыс ребят. В Домодедове создано 55 футбольных команд, в них играют порядка 2 тыс человек. Скоро на стадионе откроют ещё два искусственных поля, и всего их станет пять. Это позволит ещё большему числу людей заниматься футболом», – рассказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.А гендиректор ООО «С7 Аэро» Александр Оспищев напомнил, что несколько лет назад при поддержке Воробьёва был дан старт проекту создания нового отечественного самолёта малой авиации. После подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме правительство региона помогло с газом, а Мособлгаз обеспечил им предприятие.
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Лора Луганская