Воробьёв обсудил с общественниками развитие Можайска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с жителями Можайска развитие городского округа. На встречу пришли руководители территорий, общественники, спортсмены, депутаты, ветераны и участник СВО.
«Важно, чтобы в каждом городе мы находили с людьми общий язык. Когда мы разделяем то, что важно для человека, – построить школу, площадку, уделить внимание детям, – тогда происходят преобразования. Я благодарен всем нашим активным и неравнодушным жителям за постоянную поддержку. Важно понимать, что мы вместе должны делать дальше», – сказал губернатор.В округе активно строят и ремонтируют социальные объекты. В 2021 году открыли школу на 275 мест в селе Тропарёво, а в прошлом году ввели школу на 550 мест на ул. Александра Триполитова в Можайске и завершили капремонт школы «Лидер» в посёлке Гидроузел. К 1 сентября после капремонта в городе откроются школы №1 и №2. Запланированы работы в СОШ «Перспектива» в посёлке Колечево.
«Мы благодарны за прекрасный парк «Ривьера», где люди отдыхают, занимаются спортом, где на площадках проводят время наши дети. За последние пять лет у нас построены две новые школы, ФОК, который, мне кажется, будет греметь на всю Россию. Идёт капремонт СОШ, детсадов», – рассказала депутат и общественник Елена Прокутина.В 2022- году в Можайской ЦРБ открылся первый в городе кабинет МРТ. В этом году поликлинику в Можайске планируют обустроить по региональному проекту «Поликлиника: перезагрузка».
В 2019-м в городском округе модернизировали 38 котельных, построили два объекта - в посёлках Химик и Бородинское поле. Новая котельная была построена для Никольского собора в Можайске.
«Я живу очень далеко от Можайска. Наши котельные топились мазутом, его возили из Копотни. Наконец-то мы дождались газовых. За три года – ни одной жалобы, люди довольны. И куда бы мы сегодня не приехали, у нас, наверное, нигде нет проблем с отоплением», – рассказала председатель Совета депутатов Можайского городского округа Лидия Афанасьева.В 2022 году в рамках программы «Чистая вода» модернизировали два водозаборных узла – в сёлах Борисово и Тропарёво. В планах на 2026 год –капремонт 10 участков сетей водоснабжения, всего более 100 км.
«Я живу в деревне. За последнее время у нас положили искусственные неровности на дорогах, все дома газифицировали по программе «Социальная газификация», скоро появится детская площадка. Деревня растёт. От 70 домов мы дошли до 120», – поделилась староста деревни Исавицы, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Яна Молодкина.В рамках президентской программы «Социальная газификация» в городском округе догазифицировали 79 населённых пунктов.
Поговорили и о губернаторской программе «Активное долголетие». Пенсионерка Валентина Фомченко рассказала, что каждое утро долголеты начинают со скандинавской ходьбы, затем кто-то занимается творчеством, кто-то играет в бадминтон, идёт в бассейн или катается на коньках. Организованы экскурсии по Московской области. И всё это – бесплатно.
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Лора Луганская