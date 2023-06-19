Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Выплаты начнут получать малообеспеченные пенсионеры и семьи с детьми-инвалидами и детьми школьного возраста
В Подмосковье начнут действовать новые выплаты для малообеспеченных пенсионеров, а также семей с детьми-инвалидами и школьниками. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На совещании министр социального развития Московской области Людмила Болтаева рассказала, что часть подмосковных семей будет получать новые выплаты на тяжелобольных детей. 20 тыс детей из подмосковных семей получат по 10 тыс рублей на школьную форму. Также она заявила, что 70 тыс жителей Подмосковья с августа станут получать доплату к пенсии.
«Мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тыс рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, прикованными к месту, будут получать новую выплату, которая составит 18 тыс рублей. Также до 18 тыс рублей увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами, проживающим в Московской области более 10 лет. Здесь будет перерасчёт с января 2023 года», – пояснил Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
Лора Луганская