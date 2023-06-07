Воробьёв объявил о повышении зарплаты для 110 тыс бюджетников с 1 июля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы понимаем, что все, кто работает в бюджетной сфере, – учителя, воспитатели, детские тренеры, врачи и медсёстры, соцработники – это особые профессии. Поэтому и внимание к ним тоже должно быть особым. С 1 июля мы решили поддержать отдельные категории работников – медицинских работников, соцработников и работников культуры, проиндексировать им зарплаты на 8-10%. Увеличение коснётся порядка 110 тыс человек», – сказал губернатор.
Около 50 тыс представителей среднего медицинского персонала ждёт индексация в 9% и доплата 5,4 тыс рублей.
Примерно 12 тыс человек из числа младшего медицинского персонала получат индексацию в 9,2% и доплату в 5,4 тыс рублей.
Для порядка 300 научных сотрудников предусмотрена индексация 9%, то есть доплата 10,6 тыс рублей.
Педагогические работники с детьми-сиротами, а таких насчитывается 1,2 тыс человек, получат индексацию 8,9% и доплату 5,2 тыс рублей.
Для примерно 300 преподавателей вузов предусмотрена индексация 9,9%, то есть доплата 12 тыс рублей.
1,2 тыс социальных работников получат индексацию 8,9% и доплату 5,2 тыс рублей.
20 тыс работников культуры ждёт индексация 10,3% Они получат доплату 6 тыс рублей.
«Год назад мы ввели доплаты педагогам и директорам школ, находящихся в «зелёной зоне» рейтинга за высокое качество работы. Это важная мотивация. Поэтому предлагаю также с 1 июля ввести доплаты 1 721 работнику 10 лучших колледжей Подмосковья: директорам, которых насчитывается 10 человек, – 50 тыс рублей, или 19% индексации, заместителям директоров и руководителям филиалов, а их 78 человек, – 8% индексации и доплату 10 тыс рублей», – добавил губернатор.1 633 педагога и мастера производственного обучения обеспечат доплату 10 тыс рублей. Индексация составит 14%.
Доплаты получат и 1 485 работников 36 лучших детских школ искусств. 36 директоров смогут рассчитывать на 66% индексации и доплату в 53 тыс рублей, 1 449 педагогов – на 8-процентную индексацию и доплату 5 тыс рублей.
Губернатор добавил, что перечень будет обновляться ежегодно. А уровень доплат составит от 5 тыс до 53 тыс рублей.
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