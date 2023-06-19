Воробьёв объявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новое здание заняло место старого, 1987 года постройки
В Бронницах завершилось строительство большого современного автовокзала. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Вышедшие на видеосвязь жители города поблагодарили подмосковные власти за быстрое строительство и открытие долгожданной новой автостанции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бронницах возвели новое двухэтажное здание автостанции взамен старого, 1987 года постройки. Проект выполнен в стиле модерн с панорамным остеклением.
«Мы построили в городе Бронницах современный автовокзал. Это важное, центральное место. Знаю, что благоустроили площадь. Сегодня современный комплекс работает на территории небольшого, но очень дорогого для нас города. Важно, чтобы, сдавая такие объекты, мы видели максимальную эффективность с точки зрения опрятности, соблюдения стандартов и возможностей малого бизнеса на цивилизованном уровне предоставлять услуги нашим жителям», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бронницах возвели новое двухэтажное здание автостанции взамен старого, 1987 года постройки. Проект выполнен в стиле модерн с панорамным остеклением.
Лора Луганская