Воробьёв объявил об очистке в 2023 году сорока подмосковных прудов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все объекты путём голосования выбрали жители
В 2023 году в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озёр» расчистят 40 водоёмов. Все объекты, расположенные в 28 муниципалитетах, выбрали жители на портале «Добродел». В голосовании участвовали 45 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
За 2021-2022 годы в рамках губернаторской программы было очищено 114 прудов общей площадью более 510 га.
Ранее Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья.
«У жителей большой запрос на отдых у воды. В этом году почистим объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, сразу семь – в Одинцове. Уже очистили много водных объектов, но важно поддерживать там порядок. В Бронницах, Луховцах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щёлкове прошу обратить внимание на водоёмы, которые мы уже привели в порядок, чтобы они опять не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей. Всего будет расчищено 40 водоёмов», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«10 июня мы начали работу на 11 водоёмах. На четырёх она уже выполнена. Это Одинцово, где очищено два водоёма, Фрязино и Егорьевск. Реализуем программу благодаря многофункциональным самоходным установкам-амфибиям «Труксор», которые мы купили. В этом году от жителей поступило более 600 обращений о включении водоёмов в губернаторскую программу», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.Программа «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году и рассчитана на три года.
Ранее Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья.
Лора Луганская