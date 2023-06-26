Воробьев отметил важность перехода на новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Прошу обратить внимание на важность этой работы. Уверен, все ее понимают и справятся», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Сотрудники Министерства энергетики региона будет давать разъяснения по проводимой работе по переходу на новый порядок обслуживания.
Ранее сообщалось, что министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что в регионе разработали дорожную карту с данными о переходе на новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования. Подробнее об этом читайте в нашем материале.