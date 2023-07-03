Воробьёв: подготовка ЖКХ в Подмосковье к зиме выполнена уже более чем на 40%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области проведён уже 41% работ по подготовке ЖКХ к предстоящей зиме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Как говорят, готовь сани летом. У нас идёт большая работа идет по подготовке ЖКХ. Это промывка систем, концессионные проекты, капремонт сетей и котельных, замена котельных на более энергоёмкие и энергоэффективные. Всё это имеет важное значение. Объём работ на 1 июля составляет 41%», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.Он поручил обратить внимание на отстающие муниципалитеты и продолжать подготовку инфраструктуры.
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Лора Луганская