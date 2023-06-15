Воробьёв подписал соглашение с «Росагролизинг», которое поможет выгодно приобретать сельскохозяйственную технику

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума 2023.
«В условиях западных санкций нам очень важно поддерживать наших аграриев и находить надёжных партнёров, которые могли бы поставлять им современную технику. «Росагролизинг» как раз является таким — сегодня каждый 3-й трактор и каждый 4-й комбайн в стране приобретается через эту компанию. Подмосковье уже больше 20 лет сотрудничает с ней», — сказал глава региона.
В 2022 году благодаря компании «Росагролизинг» в Подмосковье появилось свыше 460 единиц техники.
«С 2002 года наша компания инвестировала в развитие АПК Московской области 14,6 млрд рублей. Более плотно мы стали сотрудничать с аграриями Подмосковья с 2017 года, и за это время объем поставок в регион в среднем вырос в 2 раза. Московская область в последние 5 лет находится в топе регионов «Росагролизинга» по приобретению техники в лизинг», — поделился генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.Клиентами Росагролизинга являются свыше 250 производителей сельхозтоваров.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник заключили соглашение о запуске новой программы геномной селекции молочного скота в Подмосковье, а также глава региона подписал соглашение с белорусской компанией о запуске кондитерского производства в Лыткарине.
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