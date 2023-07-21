Воробьёв похвалил учеников Физтех лицея имени Капицы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв похвалил выдающихся школьников Физтех лицея им. П. Л. Капицы в интервью каналу «Россия 24».
«Физтех лицей просто красавцы ребята и девчата. Они разорвали сначала на Азиатской олимпиаде по физике, потом на мировой в Токио. Очень важно, что на самом высоком уровне оценка дается ребятам, которые добиваются таких результатов», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».Губернатор Московской области отметил, что важно не упустить одаренных ребят и дальше их задействовать в сфере науки, исследований и внедрения инноваций
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Алиса Сергиенко