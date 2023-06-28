Воробьёв пообещал учесть пожелания дольщиков ЖК «Пушкарь» по созданию инфраструктуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Люди попросили поставить остановку в пешей доступности от жилкомплекса
Дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» в ходе общения с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым попросили оборудовать остановку общественного транспорта в пешей доступности от жилого комплекса.
Кроме того, люди обратились с просьбой сделать тротуары до светофора у перехода на железнодорожную станцию «Зелёный бор» на Ярославском шоссе, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. Ещё один запрос – установка ограждения от дороги, так как один из домов расположен в непосредственной близости к федеральной трассе.
В этом году в Московской области планируют решить проблемы всех оставшихся 12 тыс обманутых дольщиков. В их числе – более 1,4 тыс жителей городского округа Пушкинский.
Кроме того, люди обратились с просьбой сделать тротуары до светофора у перехода на железнодорожную станцию «Зелёный бор» на Ярославском шоссе, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. Ещё один запрос – установка ограждения от дороги, так как один из домов расположен в непосредственной близости к федеральной трассе.
«Я попрошу главу городского округа Максима Валерьевича Красноцветова, который сопровождает все процессы, приехать на вручение ключей и собрать наказы – остановки, тротуары, насущные вопросы. Все мероприятия, связанные с безопасностью и удобством, будут обсуждаться», – сказал губернатор.Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил ход финальных работ по строительству ЖК «Пушкарь» и пообщался с будущими новосёлами. Планируется, что ключи дольщикам начнут выдавать в августе.
В этом году в Московской области планируют решить проблемы всех оставшихся 12 тыс обманутых дольщиков. В их числе – более 1,4 тыс жителей городского округа Пушкинский.
Лора Луганская