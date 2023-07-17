Воробьёв выдвинул главу Минтранса Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Что касается кадровых решений – попрошу рассмотреть кандидатуру Алексея Дмитриевича Гержика на должность заместителя в ранге министра на направление, связанное с транспортом. Вы знаете, что мы проделали большой путь по ведению этого очень важного для качества жизни любого региона направления. Сегодня, Алексей Дмитриевич, я очень рассчитываю, что вы и команда, которую ещё нужно собрать, внедрит самые современные мероприятия, которые позволят нам обеспечить эффективность работы транспортного блока», – сказал губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.Он напомнил, что ежегодно из регионального бюджета выделяются значительные ресурсы для помощи льготникам, которые, согласно региональному закону, не оплачивают проезд.
«Эффективность работы этого блока может дать и экономический, и социальный, а значит, и политический эффект. Мособлдума работает в постоянном режиме, прошу вас рассмотреть это вопрос», - обратился губернатор к председателю областного парламента Игорю Брынцалову.Ранее «Радио 1» сообщало, что зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Губернатор наградил её орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени за значительный вклад в развитие транспортной отрасли.
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