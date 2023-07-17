Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководству подмосковных муниципалитетов, в которых жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и совместно найти решение.
«В последнее время тема миграции стала актуальной, особенно на Востоке Московской области и в ряде прилегающих городов. Эту тему мы очень подробно обсуждали на совещании с правоохранительным блоком, понимая её сложность и связанность с разными вопросами – безопасностью и нюансами работы многих систем, где привлечены мигранты», – сказал Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.Он обратил особое внимание на это глав муниципалитетов, где подобные вопросы возникают – это и Люберцы, и Дзержинский, и Электросталь.
«Всё это является весьма сложной и важной задачей, которую вы на своём уровне – и это первое поручение – должны обсудить с правоохранительным блоком, с коллегами, с представителями религий, чтобы снять все шероховатости и недопонимание. Это возможно только тогда, когда есть коммуникации. Обращаю внимание на важность проведения такого разговора. Мы ждём предложений, которые помогли бы дальше развивать регион, обеспечивать безопасность и качество жизни на всех наших территориях», – отметил глава региона.Воробьёв напомнил, что, в частности, в Котельниках была связанная с мигрантами ситуация, которая требует внимательного подхода. По словам губернатора, он специально коснулся этой темы, так как она беспокоит людей.
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