Воробьев поручил оказать помощь семье погибшего спасателя в Королеве

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Была трагедия в Королеве. К сожалению, погиб герой-спасатель. Прошу вас уделить вас максимальное внимание семье и на все, что нужно от нас также можете рассчитывать. Главу Королева также прошу быть вовлеченным во все, что касается этой трагедии, этого печального события», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Пожарный, прибывший на место происшествия, предпринял попытку спасения мужчины, находившегося в зоне пожара. Однако, перемещаясь с балкона горевшей квартиры на соседний балкон, оба упали вниз и скончались на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что потушен пожар в многоэтажке в Королеве, при котором погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.